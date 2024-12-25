Демографический кризис в РФ — Кремль придумал решение, но есть нюанс

Женщина с ребенком в роддоме. Фото: росСМИ

Кремль хочет побороть демографический спад в России. Однако этим усилиям, вероятно, будут препятствовать экономические ограничения.

Об этом заявили в Институте изучения войны во вторник, 24 декабря.

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На днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что жителям региона будут предоставлять материнский капитал в размере одного миллиона рублей (около 10 тыс. долларов) при рождении каждого ребенка. Политик сообщил, что по миллиону рублей на первого и второго ребенка выделят из федеральных и региональных средств, а на третьего и четвертого — исключительно из областного бюджета.

"Российскому правительству может быть трудно обеспечить большие выплаты материнского капитала со временем, поскольку российская экономика постоянно испытывает напряжение из-за войны в Украине, международных санкций и все большей нехватки рабочей силы", — отметили в ISW.

Аналитики также отметили, что российский диктатор Владимир Путин во время телевизионной пресс-конференции 19 декабря попытался изобразить российскую экономику как "стабильную и надежную". Он обвинил при этом российский Центробанк в неправильном обращении с ростом процентных ставок.

Напомним, замдиректора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ заявил, что собрать достоверную демографическую информацию в условиях активных боевых действий невозможно.

Дмитрий Лубинец сообщил, что за два года полномасштабной войны численность населения Украины сократилась более чем на шесть миллионов. В 2022 году в Украине проживало 42 миллиона человек, а в 2024 году — всего 35,8 миллиона.