Як покращити демографічну ситуацію в Україні — думка експерта

Батьки та діти. Ілюстративне фото: freepik

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну демографічна ситуація в нашій країні значно погіршилась. Для того, аби її покращити, у кожній родині має бути щонайменше по двоє дітей.

Про це заявила представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова в ефірі Ранок.LIVE.

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Як покращити демографічну ситуацію в Україні

"У кожній родині має бути щонайменше по двоє дітей, щоб зберегти українське населення", — сказала Аксьонова.

За її словами, після війни демографічна ситуація в Україні вимагатиме особливої уваги. Вона наголосила, що для стабільного відтворення населення необхідно, щоб у середньому на десять жінок народжувалося не менше 22 дітей.

Досягнення такого рівня потребує часу, але формування відповідної суспільної свідомості, за словами експертки, — це перший крок.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post назвало кількість українців у 2100 році. Населення впаде до 15 мільйонів.

Водночас Василь Воскобойник вважає, що українкам треба народжувати по 5-7 дітей, щоб уникнути кризи. За його словами, країна уже перебуває у демографічній катастрофі.