Как улучшить демографическую ситуацию в Украине — мнение эксперта

Родители и дети. Иллюстративное фото: freepik

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину демографическая ситуация в нашей стране значительно ухудшилась. Для того, чтобы ее улучшить, в каждой семье должно быть минимум по двое детей.

Об этом заявила представитель Института демографии Светлана Аксенова в эфире Ранок.LIVE.

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Как улучшить демографическую ситуацию в Украине

"В каждой семье должно быть минимум по двое детей, чтобы сохранить украинское население", — сказала Аксенова.

По ее словам, после войны демографическая ситуация в Украине потребует особого внимания. Она подчеркнула, что для стабильного воспроизводства населения необходимо, чтобы в среднем на десять женщин рождалось не менее 22 детей.

Достижение такого уровня требует времени, но формирование соответствующего общественного сознания, по словам эксперта, — это первый шаг.

Напомним, ранее издание Washington Post назвало количество украинцев в 2100 году. Население упадет до 15 миллионов.

В то же время Василий Воскобойник считает, что украинкам надо рожать по 5-7 детей, чтобы избежать кризиса. По его словам, страна уже находится в демографической катастрофе.