Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Эксперт сравнила демографическое развитие Украины со странами ЕС arrow

Эксперт сравнила демографическое развитие Украины со странами ЕС

17 марта 2025 13:28
Карина Приходько - Редактор
Демографическое развитие Украины — эксперт сравнила со странами ЕС
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Карина Приходько - Редактор

Украина по демографическому развитию соответствует европейским странам, хоть и самая бедная среди них. Наша страна уже сделала эволюционный скачок.

Об этом заявила представитель Института демографии Светлана Аксенова в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Демографическое развитие Украины

Аксенова отметила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, демографическое развитие Украины на более высоком уровне, чем, например, в африканских странах.

"Они (африканские страны — Ред.) еще проходят свой первый демографический переход, некоторые даже не завершили его. А Украина уже сделала этот эволюционный скачок", — сказала эксперт.

Напомним, ранее Аксенова объяснила, как улучшить демографическую ситуацию в Украине. Для этого нужно увеличить рождаемость детей.

Кроме того, издание Washington Post назвало количество украинцев в 2100 году. Цифры шокируют.

украинцы Украина ЕС война в Украине население
Реклама
Реклама
Реклама