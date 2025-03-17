Демографическое развитие Украины — эксперт сравнила со странами ЕС

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина по демографическому развитию соответствует европейским странам, хоть и самая бедная среди них. Наша страна уже сделала эволюционный скачок.

Об этом заявила представитель Института демографии Светлана Аксенова в эфире Ранок.LIVE.

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Аксенова отметила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, демографическое развитие Украины на более высоком уровне, чем, например, в африканских странах.

"Они (африканские страны — Ред.) еще проходят свой первый демографический переход, некоторые даже не завершили его. А Украина уже сделала этот эволюционный скачок", — сказала эксперт.

Напомним, ранее Аксенова объяснила, как улучшить демографическую ситуацию в Украине. Для этого нужно увеличить рождаемость детей.

Кроме того, издание Washington Post назвало количество украинцев в 2100 году. Цифры шокируют.