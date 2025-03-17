Сибіга прокоментував терміни початку перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував терміни початку можливого перемир'я з Росією. Він зазначив, що загалом це складний процес.

Про це Андрій Сибіга сказав в інтервʼю РБК-Україна.

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Сибіга про терміни початку перемир’я

У відповідь на питання журналіста щодо того, про які терміни початку перемир'я ми можемо говорити якнайраніше, Сибіга сказав, що це взагалі дуже складний процес.

"Це взагалі дуже складний процес, окрім того, щоб досягти домовленості щодо перемир'я, Україна зараз це підтвердила. З іншого боку у нас постає такий виклик, як контроль за дотриманням перемир'я, моніторинг дотримання перемир'я", — сказав глава МЗС.

А також наголосив, що йдеться про тимчасове перемир’я, а не замороження війни.

"Але тут ще раз уточню, що ми говоримо про тимчасове перемир'я. Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", — зазначив міністр.

Зокрема, Сибіга додав, що гіркий досвід "мінського процесу" і встановлених тоді перемир'їв, яких було 25 щонайменше, показує, що це справді виклик. А також демонструє, що слід негайно очікувати від російської сторони провокацій.

"Показує, що росіяни не дотримуються своїх домовленостей і їхня практика — відразу порушувати ці перемир'я. Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю", — резюмував глава дипломатичного відомства.

Додамо, що Андрій Сибіга також заявив, що під час припинення вогню Україна буде визначальною стороною моніторингу цього процесу, оскільки все відбувається на нашій території. Водночас в Україні наголошують, що це можуть бути й міжнародні сили.

Раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, скільки триватиме процес укладання перемирʼя.