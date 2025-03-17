Сибіга назвав три червоні лінії України у переговорах з РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три "червоні лінії" України на майбутніх переговорах з Росією щодо завершення повномасштабної війни. Глава МЗС наголосив, що Україна ніколи не визнає окупованих Росією територій.

Про це Андрій Сибіга сказав в інтервʼю РБК-Україна.

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У відповідь на питання журналіста щодо того, якими є "червоні лінії" України на будь-яких переговорах в майбутньому, Сибіга сказав, що не любить це визначення. Однак він назвав три "червоні лінії" України.

"Я не люблю це визначення. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати", — наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що перша "червона лінія" — це територіальна цілісність і суверенітет України. За його словами, ніколи Україна не визнає окупованих територій.

Друга "червона лінія" — жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Чи це Європейський союз, чи це НАТО.

Третя "червона лінія" — не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. Міністр наголосив, що це фундаментальні речі, про які знають партнери України.

"Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, — це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", — підсумував очільник дипломатичного відомства.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час припинення вогню Україна буде визначальною стороною моніторингу цього процесу, оскільки все відбувається на нашій території. Водночас в Україні наголошують, що це можуть бути й міжнародні сили.

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