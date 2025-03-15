Припинення вогню на 30 днів — Зеленський пояснив наступні кроки

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів, скільки часу може тривати процес укладання перемирʼя. Він також пояснив, хто із нашого боку може його підписувати.

Про це український лідер сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у суботу, 15 березня.

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Процес укладання перемирʼя

Зеленський зазначив, наразі є пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів. За його словами, складно сказати, що буде далі, оскільки це термін, за який потрібно мати угоду про наступні кроки.

"Я не можу бути стовідсотково впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку — буде достатньо. Однак коли ми маємо три сторони, ми будемо робити все, щоб було не три, а чотири сторони, щоб була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували в цьому партнери, оскільки хто буде фінансово допомагати та де буде Україна з точки зору гарантій безпеки економічної складової? Це Європейський Союз, а допомога — це Європа" — каже український лідер.

Він зазначив, що Україна насамперед розраховує на Європу та Америку у відновленні країни та зміцненні армії. За його словами, вони повинні бути субʼєктами угоди.

"Може, не 30 днів, ну може трішки більше знадобиться, але дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу, або не угода, а домовленості, тоді це скоротить можливості росіянам гратись у вічний заморожений конфлікт", — наголосив Зеленський.

Що буде, якщо Росія порушить домовленості

Глава держави пояснив, якщо Росія порушить припинення вогню, то Україна продовжить захищатися, попри бажання диктатора РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, 15 березня Зеленський сформував склад переговорної групи для мирних переговорів.

Також Зеленський поділився деталями переговорів між українською та американською делегаціями, що відбулися 11 березня в Джидді.