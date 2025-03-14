У Джидді порушували питання територій, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці з перемовин української та американської делегацій у Джидді 11 березня. За його словами, йшлося про території, хоча цього не було у порядку денному.

Про це пише Суспільне у п'ятницю, 14 березня.

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На думку Зеленського, порушення питання окупованих територій під час переговорів свідчить про те, що "американці все більше і більше заглиблюються в суть" війни.

"В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не порушувалося", — сказав президент.

Він навів у приклад окуповане місто Енергодар Запорізької області, оскільки там розташована атомна електростанція.

"Не можна просто сказати: ось вам станція, а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші", — зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна ніколи не визнає окуповані території власністю Росії, і всі партнери знають про це.

Раніше Зеленський заявив, що своїми "умовами" стосовно переговорів російський диктатор Володимир Путін хоче затягнути переговори про припинення вогню.

А президент США Дональд Трамп вчора провів телефонну розмову з Путіним. На тлі цього він заявив про "хороші шанси закінчення війни".