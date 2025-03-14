В Джидде поднимали вопрос территорий, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности с переговоров украинской и американской делегаций в Джидде 11 марта. По его словам, речь о территориях шла, хотя этого не было в повестке дня.

Об этом пишет Суспільне в пятницу, 14 марта.

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По мнению Зеленского, поднятие вопроса оккупированных территорий во время переговоров свидетельствует о том, что "американцы все больше и больше углубляются в суть" войны.

"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался", — сказал президент.

Он привел в пример оккупированный город Энергодар Запорожской области, поскольку там находится атомная электростанция.

"Нельзя просто сказать: вот вам станция, а город — отдельно. Я считаю, что вопрос территорий — самый тяжелый после вопроса установления режима тишины", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не признает оккупированные территории собственностью России, и все партнеры знают об этом.

Ранее Зеленский заявил, что своими "условиями" относительно переговоров российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть переговоры о прекращении огня.

А президент США Дональд Трамп вчера провел телефонный разговор с Путиным. На фоне этого он заявил о "хороших шансах окончания войны".