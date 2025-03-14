Зеленський попередив про плани РФ щодо переговорів з Україною

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про міцне розуміння разом з європейськими партнерами питань безпеки. Водночас він наголосив, що Кремль затягує переговори про припинення вогню, аби виграти час і продовжувати війну.

Про це український лідер написав у Telegram у п'ятницю, 14 березня.

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Припинення вогню в Україні

"У Саудівській Аравії відбулася продуктивна зустріч із нашими американськими партнерами. І ми зараз близькі до першого кроку в припиненні будь-якої війни — тиші. Американська сторона запропонувала піти далі — негайне й безумовне припинення вогню на суші", — зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що після почутої пропозиції українська делегація зв’язалася з ним і він негайно погодився, бо кожен день війни — це втрата життів українців. Однак вчорашні заяви Путіна дали чітке розуміння, що, висуваючи деякі умови, він не хоче ніякого припинення вогню.

Український лідер наголосив, що Росії потрібна війна і це "завжди було очевидним". Водночас Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, про втрати та про справжній стан економіки РФ, яка постраждала від його імперських амбіцій.

Путін не хоче перемир'я

"Путін не може вийти з цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню", — вважає Зеленський.

На його думку, Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії, як це було з "Мінськом", марнуючи час на беззмістовні переговори та продовжуючи далі вбивати людей. Тому кожна умова, яку висуває російський диктатор, — це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію.

Робота України над встановленням миру

Зеленський додав, що Україні потрібен справжній мир та не можна допустити, аби війна затягнулася. Україна провела конструктивні переговори з американцями та продовжить співпрацю з європейцями та іншими партнерами.

Він закликав всіх, хто має вплив на Росію, особливо США, зробити сильні кроки, які можуть допомогти цьому.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський повідомив, що Путін фактично відкинув пропозицію про 30-денне перемир'я, використовуючи маніпуляції.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що у Кремлі використовують наративи, аби створити умови для виправдання майбутнього нападу на країни НАТО.

Вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після чого заявив про "хороші шанси закінчення війни".