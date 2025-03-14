Зеленский предупредил о планах РФ относительно переговоров с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прочном понимании вместе с европейскими партнерами вопросов безопасности. В то же время он подчеркнул, что Кремль затягивает переговоры о прекращении огня, чтобы выиграть время и продолжать войну.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в пятницу, 14 марта.

Читайте также:

Прекращение огня в Украине

"В Саудовской Аравии состоялась продуктивная встреча с нашими американскими партнерами. И мы сейчас близки к первому шагу в прекращении любой войны — тишине. Американская сторона предложила пойти дальше — немедленное и безусловное прекращение огня на суше", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что после услышанного предложения украинская делегация связалась с ним и он немедленно согласился, потому что каждый день войны — это потеря жизней украинцев. Однако вчерашние заявления Путина дали четкое понимание, что выдвигая некоторые условия он не хочет никакого прекращения огня.

Украинский лидер подчеркнул, что России нужна война и это "всегда было очевидным". В то же время Путин врет о реальной ситуации на поле боя, о потерях и о настоящем состоянии экономики РФ, которая пострадала от его имперских амбиций.

Путин не хочет перемирия

"Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня", — считает Зеленский.

По его мнению, Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии, как это было с "Минском", тратя время на бессмысленные переговоры и продолжая дальше убивать людей. Поэтому каждое условие, которое выдвигает российский диктатор, — это лишь попытка заблокировать любую дипломатию.

Работа Украины над установлением мира

Зеленский добавил, что Украине нужен настоящий мир и нельзя допустить, чтобы война затянулась. Украина провела конструктивные переговоры с американцами и продолжит сотрудничество с европейцами и другими партнерами.

Он призвал всех, кто имеет влияние на Россию, особенно США, сделать сильные шаги, которые могут помочь этому.

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский сообщил, что Путин фактически отверг предложение о 30-дневном перемирии, используя манипуляции.

А в отчете Института изучения войны говорится, что в Кремле используют нарративы, чтобы создать условия для оправдания будущего нападения на страны НАТО.

Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после чего заявил о "хороших шансах окончания войны".