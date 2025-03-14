Зеленский предупредил о планах РФ относительно переговоров с Украиной

Зеленский отметил, что Путин хочет затянуть переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прочном понимании вместе с европейскими партнерами вопросов безопасности. В то же время он подчеркнул, что Кремль затягивает переговоры о прекращении огня, чтобы выиграть время и продолжать войну.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в пятницу, 14 марта.
Прекращение огня в Украине
"В Саудовской Аравии состоялась продуктивная встреча с нашими американскими партнерами. И мы сейчас близки к первому шагу в прекращении любой войны — тишине. Американская сторона предложила пойти дальше — немедленное и безусловное прекращение огня на суше", — отметил Зеленский.
Президент отметил, что после услышанного предложения украинская делегация связалась с ним и он немедленно согласился, потому что каждый день войны — это потеря жизней украинцев. Однако вчерашние заявления Путина дали четкое понимание, что выдвигая некоторые условия он не хочет никакого прекращения огня.
Украинский лидер подчеркнул, что России нужна война и это "всегда было очевидным". В то же время Путин врет о реальной ситуации на поле боя, о потерях и о настоящем состоянии экономики РФ, которая пострадала от его имперских амбиций.
Путин не хочет перемирия
"Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня", — считает Зеленский.
По его мнению, Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии, как это было с "Минском", тратя время на бессмысленные переговоры и продолжая дальше убивать людей. Поэтому каждое условие, которое выдвигает российский диктатор, — это лишь попытка заблокировать любую дипломатию.
Работа Украины над установлением мира
Зеленский добавил, что Украине нужен настоящий мир и нельзя допустить, чтобы война затянулась. Украина провела конструктивные переговоры с американцами и продолжит сотрудничество с европейцами и другими партнерами.
Он призвал всех, кто имеет влияние на Россию, особенно США, сделать сильные шаги, которые могут помочь этому.
Ранее Зеленский сообщил, что Путин фактически отверг предложение о 30-дневном перемирии, используя манипуляции.
А в отчете Института изучения войны говорится, что в Кремле используют нарративы, чтобы создать условия для оправдания будущего нападения на страны НАТО.
Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после чего заявил о "хороших шансах окончания войны".
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