Путін фактично готує відмову щодо припинення вогню — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Москви на пропозицію щодо припинення вогню. За його словами, російський президент Володимир Путін фактично відкинув цю ініціативу, використовуючи звичні маніпуляції.

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення у четвер, 13 березня.

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Зеленський зазначив, що у відповідь на ідею тиші на фронті Кремль висуває такі умови, які унеможливлюють мирні домовленості. Він наголосив, що Путін уникає відкритої відмови, але на практиці затягує процес та блокує реальні кроки до врегулювання.

"Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію", — додав президент.

Крім того, США висловили готовність організувати контроль за виконанням домовленостей спільно з європейськими партнерами.

"Ми готові працювати максимально швидко та конструктивно. Але Росія, як завжди, створює перешкоди, оскільки зацікавлена ​​у продовженні війни", — заявив Зеленський.

Президент України закликав посилювати тиск на Кремль, у тому числі за допомогою санкцій, щоб досягти закінчення війни.

За його словами, Київ продовжить координувати зусилля зі США, Європою та іншими союзниками, які виступають за мир.

Раніше Путін заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що має важелі впливу на президента Росії Володимира Путіна. Проте він не поспішає їх використати.