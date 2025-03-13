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Путін заявив, що згоден із США щодо припинення бойових дій

13 березня 2025 17:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Путін згоден на пропозицію США щодо припинення бойових дій — деталі
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але які призводять до довгострокового миру й усувають причини кризи. Росія за перемир'я, але є нюанси, включаючи Курську область", — сказав Путін.

Також він заявив, що Росія "хоче гарантій" того, що Україна не проводитиме мобілізацію, підготовку та не буде отримувати зброю під час 30-денного перемир'я.

"ВС РФ наступають майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення у разі перемир'я", — додав російський президент. 

Нагадаємо, сьогодні до Москви прибув спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Там він буде намагатися переконати Кремль підписати угоду з Україною про перемир'я.

Російські ЗМІ повідомили, що зустріч Віткоффа та Путіна відбудеться сьогодні у закритому форматі.

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