Путін згоден на пропозицію США щодо припинення бойових дій — деталі

Путін заявив, що згоден із США щодо припинення бойових дій
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Путін про перемир'я
"РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але які призводять до довгострокового миру й усувають причини кризи. Росія за перемир'я, але є нюанси, включаючи Курську область", — сказав Путін.
Також він заявив, що Росія "хоче гарантій" того, що Україна не проводитиме мобілізацію, підготовку та не буде отримувати зброю під час 30-денного перемир'я.
"ВС РФ наступають майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення у разі перемир'я", — додав російський президент.
Нагадаємо, сьогодні до Москви прибув спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Там він буде намагатися переконати Кремль підписати угоду з Україною про перемир'я.
Російські ЗМІ повідомили, що зустріч Віткоффа та Путіна відбудеться сьогодні у закритому форматі.
Читайте Новини.LIVE!