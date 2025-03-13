Путин согласен на предложение США о прекращении боевых действий — детали

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

Об этом пишут российские СМИ.

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"РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но которые приводят к долгосрочному миру и устраняют причины кризиса. Россия за перемирие, но есть нюансы, включая Курскую область", — сказал Путин.

Также он заявил, что Россия "хочет гарантий" того, что Украина не будет проводить мобилизацию, подготовку и не будет получать оружие во время 30-дневного перемирия.

"ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия", — добавил российский президент.

Напомним, сегодня в Москву прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Там он будет пытаться убедить Кремль подписать соглашение с Украиной о перемирии.

Российские СМИ сообщили, что встреча Уиткоффа и Путина состоится сегодня в закрытом формате.