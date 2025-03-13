Путін сьогодні зустрінеться з Віткоффом у закритому форматі

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у четвер, 13 березня, прибув із візитом до Москви. Там із ним зустрінеться очільник Кремля Володимир Путін.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Зустріч Путіна та Віткоффа

Так, зустріч Путіна та Віткоффа у Москві відбудеться сьогодні у закритому форматі. Американський чиновник прибув до російської столиці сьогодні вранці, де має провести перемовини щодо встановлення 30-денного перемир’я між Росією та Україною.

Водночас, за словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, телефонна розмова Путіна із Трампом сьогодні не запланована.

Раніше про запланований візит Віткоффа до Москви повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

А радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц вчора провів телефонну розмову з російським колегою. Однак деталі розмови у Білому домі не розкрили.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що припинення вогню в Україні може відбутися за кілька днів, якщо Росія на це погодиться.