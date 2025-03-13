Путин сегодня встретится с Виткоффом в закрытом формате

Встреча Путина и Виткоффа состоится сегодня, — росСМИ
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в четверг, 13 марта, прибыл с визитом в Москву. Там с ним встретится глава Кремля Владимир Путин.
Об этом пишут российские СМИ.
Встреча Путина и Виткоффа
Так, встреча Путина и Уиткоффа в Москве состоится сегодня в закрытом формате. Американский чиновник прибыл в российскую столицу сегодня утром, где должен провести переговоры по поводу установления 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.
В то же время, по словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, телефонный разговор Путина с Трампом сегодня не запланирован.
Ранее о запланированном визите Уиткоффа в Москву сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
А советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц вчера провел телефонный разговор с российским коллегой. Однако детали разговора в Белом доме не раскрыли.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио убежден, что прекращение огня в Украине может произойти через несколько дней, если Россия на это согласится.
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