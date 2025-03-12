Трамп порівняв Україну з Геттісбергорм "у розквіті сил"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 12 березня, під час зустрічі з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном у Білому домі заявив, що Україна схожа на місто Геттісберг "у розквіті сил". У ньому наприкінці ХІХ століття відбулася важлива битва.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Я бачив фотографії, кілька фотографій, ми бачимо їх постійно. І це виглядає як Геттісберг у розквіті сил", — сказав Трамп про Україну.

Зазначимо, що Геттісберг — це американське місто в штаті Пенсільванія. Вважають, що воно змінило історію США. Влітку 1863 року на околицях населеного пункту відбулася вирішальна битва в Громадянській війні. Війська Союзу 24 північних штатів завдали поразки армії південних Конфедеративних Штатів Америки.

Нагадаємо, прем'єр Ірландії під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті наголосив на необхідності припинення війни в Україні та подякував президенту США за намір завершити її.

Також Трамп пригрозив Росії кроками, які завдали б їй серйозної шкоди у разі відмови РФ від підписання мирної угоди щодо України.