Росія має підписати угоду про припинення вогню — Трамп

Трамп заявив, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню
Президент США Дональд Трамп заявив, що він очікує на те, щоб Росія підписала угоду про припинення вогню. Він також додав, що США можуть зробити кроки, які завдали б Росії серйозної шкоди.
Про це пише журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у середу, 12 березня.
Трамп про припинення вогню в Україні
Під час пресконференції в Овальному кабінеті Дональд Трамп зазначив, що США очікують на рішення Росії щодо припинення вогню. Він додав, що можна зробити кроки в фінансовому плані, які беззаперечно завдали б РФ серйозної шкоди.
"У нас є половина угоди про припинення вогню, і тепер нам потрібно, щоб Росія її підписала", — сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив про те, що американська делегація прямує до Росії. Він додав, що є "позитивні сигнали щодо перемир'я".
Крім того, президент Сполучених Штатів Америки анонсував "дуже важливий день". Він зазначив, що йдеться про 2 квітня.
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