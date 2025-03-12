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Трамп заявив, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню

12 березня 2025 18:32
Ольга Антоновська - редактор
Росія має підписати угоду про припинення вогню — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що він очікує на те, щоб Росія підписала угоду про припинення вогню. Він також додав, що США можуть зробити кроки, які завдали б Росії серйозної шкоди.

Про це пише журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у середу, 12 березня.

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Під час пресконференції в Овальному кабінеті Дональд Трамп зазначив, що США очікують на рішення Росії щодо припинення вогню. Він додав, що можна зробити кроки в фінансовому плані, які беззаперечно завдали б РФ серйозної шкоди.

"У нас є половина угоди про припинення вогню, і тепер нам потрібно, щоб Росія її підписала", — сказав Трамп.

Трамп зробив заяву про припинення вогню
Повідомлення Дженніфер Джейкобс. Фото: скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив про те, що американська делегація прямує до Росії. Він додав, що є "позитивні сигнали щодо перемир'я".

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки анонсував "дуже важливий день". Він зазначив, що йдеться про 2 квітня.

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