Россия должна подписать соглашение о прекращении огня — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, чтобы Россия подписала соглашение о прекращении огня. Он также добавил, что США могут предпринять шаги, которые нанесли бы России серьезный ущерб.

Об этом пишет журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в среду, 12 марта.

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Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трамп отметил, что США ожидают решения России о прекращении огня. Он добавил, что можно предпринять шаги в финансовом плане, которые безусловно нанесли бы РФ серьезный ущерб.

"У нас есть половина соглашения о прекращении огня, и теперь нам нужно, чтобы Россия его подписала", — сказал Трамп.

Сообщение Дженнифер Джейкобс. Фото: скриншот

Напомним, Дональд Трамп также заявил о том, что американская делегация направляется в Россию. Он добавил, что есть "позитивные сигналы относительно перемирия".

Кроме того, Президент Соединенных Штатов Америки анонсировал "очень важный день". Он отметил, что речь идет о 2 апреля.