Россия должна подписать соглашение о прекращении огня — Трамп

Трамп заявил, что ждет решения России о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, чтобы Россия подписала соглашение о прекращении огня. Он также добавил, что США могут предпринять шаги, которые нанесли бы России серьезный ущерб.
Об этом пишет журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в среду, 12 марта.
Трамп о прекращении огня в Украине
Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трамп отметил, что США ожидают решения России о прекращении огня. Он добавил, что можно предпринять шаги в финансовом плане, которые безусловно нанесли бы РФ серьезный ущерб.
"У нас есть половина соглашения о прекращении огня, и теперь нам нужно, чтобы Россия его подписала", — сказал Трамп.
Напомним, Дональд Трамп также заявил о том, что американская делегация направляется в Россию. Он добавил, что есть "позитивные сигналы относительно перемирия".
Кроме того, Президент Соединенных Штатов Америки анонсировал "очень важный день". Он отметил, что речь идет о 2 апреля.
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