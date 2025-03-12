Дональд Трамп анонсував важливу подію та назвав дату

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "дуже важливий день". Датою він назвав 2 квітня.

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у середу, 12 березня, передає Clash Report.

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"2 квітня буде дуже важливий день", — наголосив Трамп.

Наразі деталі його слів невідомі.

ДописClash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп підтвердив поїздку делегації США до Росії і зазначив, що отримав "позитивні сигнали" стосовно можливості перемир'я.

Також Трамп висловив надію, що Росія та Україна зможуть укласти угоду про припинення вогню.