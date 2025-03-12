Дональд Трамп анонсировал важное событие и назвал дату

Трамп анонсировал "очень важный день" — дата
12 марта 2025 18:26
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал "очень важный день". Датой он назвал 2 апреля.
Об этом Дональд Трамп сказал в Овальном кабинете в среду, 12 марта, передает Clash Report.
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"2 апреля будет очень важный день", — подчеркнул Трамп.
Сейчас детали его слов неизвестны.
Напомним, Трамп подтвердил поездку делегации США в Россию и отметил, что получил "позитивные сигналы" о возможности перемирия.
Также Трамп выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение о прекращении огня.
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