Трамп підтвердив поїздку делегації США до Росії для переговорів про перемир’я

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що делегація прямує до Росії. За його словами, він отримав "позитивні сигнали щодо перемир’я".

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у середу, 12 березня.

Читайте також:

Делегація США їде до Росії

Трамп зазначив, що подальший перебіг мирного процесу тепер залежатиме від вибору Кремля.

"Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже вигідному становищі, адже українці погодилися на припинення вогню. Тепер побачимо, чи зможемо переконати росіян зробити те саме", — заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо розповів, що США сподіваються на позитивну реакцію з боку Росії. Вони закликають російську сторону припинити всі військові дії.

Також президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на тимчасове припинення вогню терміном на 30 днів.