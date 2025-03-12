Трамп підтвердив поїздку делегації США до Росії для переговорів про перемир’я

Трамп підтвердив, що американська делегація прямує до Росії
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що делегація прямує до Росії. За його словами, він отримав "позитивні сигнали щодо перемир’я".
Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у середу, 12 березня.
Делегація США їде до Росії
Трамп зазначив, що подальший перебіг мирного процесу тепер залежатиме від вибору Кремля.
"Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже вигідному становищі, адже українці погодилися на припинення вогню. Тепер побачимо, чи зможемо переконати росіян зробити те саме", — заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо розповів, що США сподіваються на позитивну реакцію з боку Росії. Вони закликають російську сторону припинити всі військові дії.
Також президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на тимчасове припинення вогню терміном на 30 днів.
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