Трамп подтвердил поездку делегации США в Россию для переговоров о перемирии

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что делегация направляется в Россию. По его словам, он получил "позитивные сигналы о перемирии".

Об этом Дональд Трамп сказал в Овальном кабинете в среду, 12 марта.

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Трамп отметил, что дальнейший ход мирного процесса теперь будет зависеть от выбора Кремля.

"Мы считаем, что находимся в очень выгодном положении, ведь украинцы согласились на прекращение огня. Теперь посмотрим, сможем ли убедить россиян сделать то же самое", — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что США надеются на положительную реакцию со стороны России. Они призывают российскую сторону прекратить все военные действия.

Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на временное прекращение огня сроком на 30 дней.