Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на 30-денне припинення вогню

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому країна погодилася на тимчасове припинення вогню. Йдеться про 30 днів тиші.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 12 березня.

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"Я підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно, і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб Президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна готова до тиші на 30 днів у форматі, який запропонувала американська сторона.

Нагадаємо, 12 березня США проведуть переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.

Також, за інформацією ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін висловив сумнів щодо пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні.