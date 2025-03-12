Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на 30-денне припинення вогню

Тимчасове припинення вогню — Зеленський пояснив, чому погодились
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому країна погодилася на тимчасове припинення вогню. Йдеться про 30 днів тиші.
Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 12 березня.
Тимчасове зупинення бойових дій
"Я підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно, і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб Президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни", — наголосив глава держави.
За його словами, Україна готова до тиші на 30 днів у форматі, який запропонувала американська сторона.
Нагадаємо, 12 березня США проведуть переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.
Також, за інформацією ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін висловив сумнів щодо пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні.
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