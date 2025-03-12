Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страна согласилась на временное прекращение огня. Речь идет о 30 днях тишины.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в среду, 12 марта.

Читайте также:

Временная остановка боевых действий

"Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы Президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина готова к тишине на 30 дней в формате, который предложила американская сторона.

Напомним, 12 марта США проведут переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.

Также, по информации СМИ, российский диктатор Владимир Путин выразил сомнение относительно предложения США о 30-дневном прекращении огня в Украине.