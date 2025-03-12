Путін скептично ставиться до 30-денного припинення вогню — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Представники РФ заявили, що будь-яка угода повинна брати до уваги просування окупантів на полі бою, а також враховувати "занепокоєння Москви".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські джерела у середу, 12 березня.

Читайте також:

Припинення вогню на 30 днів

Російське джерело заявило, що РФ вимагає узгодження "умови будь-якого припинення вогню та отримати певні гарантії".

"Путіну важко погодитися на це наразі. У Путіна сильна позиція, тому що Росія просувається вперед", — сказало джерело.

За його словами, без гарантій і припинення вогню позиції Росії можуть стрімко послабитися, що дасть Заходу підстави звинуватити її у нездатності завершити війну.

Інший високопоставлений російський чиновник заявив, що Москва розглядає пропозицію про припинення вогню як "пастку".

Третє російське джерело заявило, що загальна ситуація має такий вигляд: США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими, "замаскувавши це під пропозицію про припинення вогню".

Нагадаємо, Україна заявила про готовність підтримати пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового режиму припинення вогню.

Також лідер США Дональд Трамп висловив надію на досягнення домовленості про припинення вогню між РФ та Україною.