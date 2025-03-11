Росія має погодитися на припинення вогню — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на те, що Росія погодиться на припинення вогню. Для цього він планує зустріч із представниками РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Пізніше, сьогодні або завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", — зазначив Трамп.

Він також висловив сподівання на прогрес у переговорах.

Крім того, він додав, що запросив би Президента України Володимира Зеленського знову відвідати Білий дім.

"Я запросив би Зеленського повернутися до Білого дому", — сказав він.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.