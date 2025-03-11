Россия должна согласится на прекращение огня - Трамп

Россия должна согласиться на прекращение огня — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия согласится на прекращение огня. Для этого он планирует встречу с представителями РФ.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что Трамп сказал о вероятности прекращения войны в Украине
"Позже, сегодня или завтра, мы собираемся встретиться с Россией", — отметил Трамп.
Он также выразил надежду на прогресс в переговорах.
Кроме того, он добавил, что пригласил бы Президента Украины Владимира Зеленского снова посетить Белый дом.
"Я пригласил бы Зеленского вернуться в Белый дом", — сказал он.
Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.
Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
Читайте Новини.LIVE!