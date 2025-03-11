Россия должна согласится на прекращение огня - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия согласится на прекращение огня. Для этого он планирует встречу с представителями РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Позже, сегодня или завтра, мы собираемся встретиться с Россией", — отметил Трамп.

Он также выразил надежду на прогресс в переговорах.

Кроме того, он добавил, что пригласил бы Президента Украины Владимира Зеленского снова посетить Белый дом.

"Я пригласил бы Зеленского вернуться в Белый дом", — сказал он.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.