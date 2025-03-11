Про що домовилися США та Україна щодо угоди про копалини

Переговори делегацій США та України у Саудівській Аравії.

Сьогодні, 11 березня, під час зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Читайте також:

Про що домовилися Україна та США щодо угоди про копалини

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, стартували переговори між представниками США та України. Під час першої частини зустрічі обговорили два основні питання.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна мета перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.