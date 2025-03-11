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Стали відомі подробиці першого раунду перемовин США та України

11 березня 2025 16:50
Ольга Антоновська - редактор
Переговори України та США — про що говорили у першому раунді
Американська делегація на переговорах в Саудівській Аравії. Фото: Telegram/Андрій Єрмак
Ольга Антоновська - редактор

Перший раунд перемовин, які проходять у Саудівській Аравії, був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші. Крім того, йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 11 березня.

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Про що йшлося на переговорах між Україною та США

Представники України та Штатів обговорили під час першої частини зустрічі припинення вогню на морі та в небі. Також йшлося про угоду між США та Україною щодо корисних копалин. Після перерви розпочався другий раунд переговорів, він стосується гарантії безпеки.

Нагадаємо, під час перерви радник президента США Майк Волц повідомив про перебіг зустрічі. Він зазначив, що перемовини між Україною і США "просуваються".

Також зустріч делегацій двох країн прокоментувала радниця комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна. Вона зазначила, що діалог проходить конструктивно.

США переговори Україна Саудівська Аравія війна в Україні
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