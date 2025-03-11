Переговоры Украины и США — о чем говорили в первом раунде

Американская делегация на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Первый раунд переговоров, которые проходят в Саудовской Аравии, был посвящен предложению Украины относительно режима тишины. Кроме того, речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.

Об этом сообщает Суспільне во вторник, 11 марта.

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О чем шла речь на переговорах между Украиной и США

Представители Украины и Штатов обсудили во время первой части встречи прекращение огня на море и в небе. Также речь шла о соглашении между США и Украиной по полезным ископаемым. После перерыва начался второй раунд переговоров, он касается гарантии безопасности.

Напомним, во время перерыва советник президента США Майк Волц сообщил о ходе встречи. Он отметил, что переговоры между Украиной и США "продвигаются".

Также встречу делегаций двух стран прокомментировала советник коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная. Она отметила, что диалог проходит конструктивно.