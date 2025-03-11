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Україна та США продовжили переговори після перерви

11 березня 2025 15:41
Карина Приходько - Редактор
Переговори України і США — сторони продовжили діалог після перерви
Переговори України і США. Фото: "Ми — Україна"
Карина Приходько - Редактор

Перерва у переговорах між Україною та США у Саудівській Аравії завершилась. Сторони продовжили діалог.

Про це повідомляють кореспонденти "Ми — Україна"

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Сьогодні українська та американська делегації зустрілись у Саудівській Аравії, аби обговорити кроки до наближення миру. Під час розмови сторони зробили невелику перерву, після якої діалог продовжився.

Водночас радник з питань нацбезпеки США Майк Волц заявив, що "сторони просуваються".

Як відомо, переговори тривають вже четверту годину. 

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що основна ціль зустрічі в Саудівській Аравії — обговорити початок припинення війни в Україні. 

За його словами, діалог розпочався "дуже конструктивно" і українська сторона готова до відкритої розмови з партнерами. 

США переговори Україна Саудівська Аравія війна в Україні
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