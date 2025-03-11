Переговори України і США — сторони продовжили діалог після перерви

Україна та США продовжили переговори після перерви
Перерва у переговорах між Україною та США у Саудівській Аравії завершилась. Сторони продовжили діалог.
Про це повідомляють кореспонденти "Ми — Україна".
Переговори України і США
Сьогодні українська та американська делегації зустрілись у Саудівській Аравії, аби обговорити кроки до наближення миру. Під час розмови сторони зробили невелику перерву, після якої діалог продовжився.
Водночас радник з питань нацбезпеки США Майк Волц заявив, що "сторони просуваються".
Як відомо, переговори тривають вже четверту годину.
Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що основна ціль зустрічі в Саудівській Аравії — обговорити початок припинення війни в Україні.
За його словами, діалог розпочався "дуже конструктивно" і українська сторона готова до відкритої розмови з партнерами.
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