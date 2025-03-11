Переговоры Украины и США — стороны продолжили диалог после перерыва

Украина и США продолжили переговоры после перерыва
Перерыв в переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии завершился. Стороны продолжили диалог.
Об этом сообщают корреспонденты "Ми — Україна".
Переговоры Украины и США
Сегодня украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить шаги к приближению мира. Во время разговора стороны сделали небольшой перерыв, после которого диалог продолжился.
В то же время советник по вопросам нацбезопасности США Майк Волц заявил, что "стороны продвигаются".
Как известно, переговоры продолжаются уже четвертый час.
Напомним, Андрей Ермак заявил, что основная цель встречи в Саудовской Аравии — обсудить начало прекращения войны в Украине.
По его словам, диалог начался "очень конструктивно" и украинская сторона готова к открытому разговору с партнерами.
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