Переговоры Украины и США — стороны продолжили диалог после перерыва

Переговоры Украины и США. Фото: "Ми — Україна"

Перерыв в переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии завершился. Стороны продолжили диалог.

Об этом сообщают корреспонденты "Ми — Україна".

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Переговоры Украины и США

Сегодня украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить шаги к приближению мира. Во время разговора стороны сделали небольшой перерыв, после которого диалог продолжился.

В то же время советник по вопросам нацбезопасности США Майк Волц заявил, что "стороны продвигаются".

Как известно, переговоры продолжаются уже четвертый час.

Напомним, Андрей Ермак заявил, что основная цель встречи в Саудовской Аравии — обсудить начало прекращения войны в Украине.

По его словам, диалог начался "очень конструктивно" и украинская сторона готова к открытому разговору с партнерами.