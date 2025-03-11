Переговори України та США — в ОП зробили заяву

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

В Саудівській Аравії стартували переговори між Україною та США. Офіційний Київ готовий до відкритої та конструктивної розмови з партнерами.

Таку заяву зробили в Офісі Президента України у вівторок, 11 березня.

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Як зазначили в ОП, зустріч української та американської делегацій вже розпочалась. Переговори відбуваються в Саудівській Аравії.

"Україна готова до відкритої та конструктивної розмови з партнерами", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Офісу Президента. Фото: скриншот

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що зустріч з командою США почалася "дуже конструктивно". Він зазначив, що наразі сторони працюють над наближенням справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, в мережі з'явились перші кадри із зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії. Представники США запізнились, тому початок затримали.

Також вчора, 10 березня, в Саудівську Аравію прибув Президент України Володимир Зеленський. Він домовився про інвестиції у відбудову нашої держави.