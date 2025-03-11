Переговоры Украины и США — в ОП сделали заявление

В ОП сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Украиной и США. Официальный Киев готов к открытому и конструктивному разговору с партнерами.
Такое заявление сделали в Офисе Президента Украины во вторник, 11 марта.
Переговоры Украины и США
Как отметили в ОП, встреча украинской и американской делегаций уже началась. Переговоры проходят в Саудовской Аравии.
"Украина готова к открытому и конструктивному разговору с партнерами", — говорится в сообщении.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что встреча с командой США началась "очень конструктивно". Он отметил, что сейчас стороны работают над приближением справедливого и длительного мира.
Напомним, в сети появились первые кадры со встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Представители США опоздали, поэтому начало задержали.
Также вчера, 10 марта, в Саудовскую Аравию прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он договорился об инвестициях в восстановление нашего государства.
Читайте Новини.LIVE!