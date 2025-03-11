Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Зеленський домовився про інвестиції з Саудівською Аравією
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Глава держави зустрівся у Джидді зі Спадкоємним принцом та прем’єр-міністром Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.
Подробиці щодо візиту Зеленського до Саудівської Аравії
Під час перемовин Зеленський висловив вдячність за запрошення відвідати Саудівську Аравію в період священного Рамадану та відзначив важливу роль цієї країни у пошуку шляхів до справедливого й тривалого миру. Він також наголосив на значенні організованої Саудівською Аравією зустрічі делегацій України та США, яка запланована на сьогодні, 11 березня, в Джидді.
Одним із ключових питань стало можливе посередництво Саудівської Аравії у звільненні українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Лідери обговорили перспективи посилення роботи в цьому напрямі. Також предметом обговорення стали гарантії безпеки для України, які повинні запобігти повторенню агресії.
Володимир Зеленський окреслив плани України щодо розширення оборонного виробництва та висловив зацікавленість у спільних проєктах із Саудівською Аравією.
Окремо сторони обговорили кілька питань щодо торговельно-економічного співробітництва, енергетики та інвестицій у відбудову України. Мухаммад бін Салман підтвердив готовність Саудівської Аравії брати активну участь у цих процесах та інвестувати в українську економіку.
Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента України зробили заяву щодо того, яке перемир'я є прийнятним для України.
А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський нібито надсилав Трампу листа з вибаченнями за невдалий діалог під час візиту.
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