Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Офіційний візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Глава держави зустрівся у Джидді зі Спадкоємним принцом та прем’єр-міністром Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Подробиці щодо візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Під час перемовин Зеленський висловив вдячність за запрошення відвідати Саудівську Аравію в період священного Рамадану та відзначив важливу роль цієї країни у пошуку шляхів до справедливого й тривалого миру. Він також наголосив на значенні організованої Саудівською Аравією зустрічі делегацій України та США, яка запланована на сьогодні, 11 березня, в Джидді.

Зустріч Володимира Зеленського та Мухаммада бін Салманом Аль Сауда. Фото: ОПУ

Одним із ключових питань стало можливе посередництво Саудівської Аравії у звільненні українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Лідери обговорили перспективи посилення роботи в цьому напрямі. Також предметом обговорення стали гарантії безпеки для України, які повинні запобігти повторенню агресії.

Офіційний візит Президента України до Королівства Саудівська Аравії. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський окреслив плани України щодо розширення оборонного виробництва та висловив зацікавленість у спільних проєктах із Саудівською Аравією.

Окремо сторони обговорили кілька питань щодо торговельно-економічного співробітництва, енергетики та інвестицій у відбудову України. Мухаммад бін Салман підтвердив готовність Саудівської Аравії брати активну участь у цих процесах та інвестувати в українську економіку.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента України зробили заяву щодо того, яке перемир'я є прийнятним для України.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський нібито надсилав Трампу листа з вибаченнями за невдалий діалог під час візиту.