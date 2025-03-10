Зеленський надіслав Трампу лист із вибаченнями — Віткофф

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Фото: Reuters

Під час останнього візиту української делегації у Вашингтон між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла сварка. Після цього Президент України надіслав лист лідеру США.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає The Guardian в понеділок, 10 березня.

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Зеленський надіслав лист Трампу

За словами Віткоффа, глава України Володимир Зеленський відправив листа президенту США Дональду Трампу. Посадовець зазначив, що український лідер перепросив про прикрий інцидент, який стався в Овальному кабінеті.

"Я думаю, це був важливий крок. Було багато дискусій між нашими командами, українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії. Я хотів би назвати це прогресом. Я сподіваюся, що угода буде досягнута", — додав Віткофф.

Нагадаємо, під час виступу в Конгресі Дональд Трамп говорив про те, що отримав лист від Володимира Зеленського. Щоправда, тоді пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп мав на увазі допис українського президента у соцмережі "X".

Також Марко Рубіо заявив про ймовірне відновлення військової допомоги для України. Він зазначив, що це залежатиме від того, як пройдуть переговори між державами в Саудівській Аравії.