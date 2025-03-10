Зеленский направил Трампу письмо с извинениями — Виткофф

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Фото: Reuters

Во время последнего визита украинской делегации в Вашингтон между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла ссора. После этого Президент Украины направил письмо лидеру США.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает The Guardian в понедельник, 10 марта.

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Зеленский направил письмо Трампу

По словам Уиткоффа, глава Украины Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу. Чиновник отметил, что украинский лидер извинился о досадном инциденте, который произошел в Овальном кабинете.

"Я думаю, это был важный шаг. Было много дискуссий между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии. Я хотел бы назвать это прогрессом. Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто", — добавил Виткофф.

Напомним, ранее во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп говорил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского. Правда, тогда посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп имел в виду сообщение украинского президента в соцсети "X".

Также Марко Рубио заявил о вероятном возобновлении военной помощи для Украины. Он отметил, что это будет зависеть от того, как пройдут переговоры между государствами в Саудовской Аравии.