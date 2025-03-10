Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Перемовини з українською делегацією в Саудівській Аравії стануть ключовими для розблокування військової допомоги та обміну розвідданими. Якщо розмова буде вдалою, це питання вирішиться.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає The Guardian в понеділок, 10 березня.

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Державний секретар США зазначив, що припинення військової допомоги з боку США може бути вирішено під час переговорів у Саудівській Аравії. Зустріч буде спрямована на припинення війни в Україні.

"Я думаю, що поняття паузи в допомозі загалом є тим, що я сподіваюся, що ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться (переговори між Україною та США. — Ред.), буде ключовим для цього", — сказав журналістам головний дипломат США.

Рубіо також розповів про перспективи припинення вогню в Україні. Він заявив, що Києву, ймовірно, доведеться піти на поступки. Рубіо вважає, що перемир'я в повітрі та на морі може стати початком завершення війни.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це та поступка, яку ви повинні побачити, щоб покласти край конфлікту", — сказав він.

Нагадаємо, раніше спецпосланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що США не припинили надавати Україні розвіддані для оборони. Він додав, що про це ще будуть говорити в Саудівській Аравії.

Сьогодні, 10 березня, глава держави Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Президент проведе переговори з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом.