Розвіддані від США — Віткофф відповів, чи отримує їх Україна

Спецпосланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвідувальні дані для оборони. Це питання ще обговорять в Саудівській Аравії.

Про це заявив спецпосланник Президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Clash Report в понеділок, 10 березня.

Читайте також:

Україна продовжує отримувати розвіддані від США

Віткофф зазначив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня. Зокрема, що стосується угоди про корисні копалини.

Повідомлення про угоду між Україною та США. Фото: скриншот

Крім того, посадовець спростував інформацію про те, що Штати повністю припинили надавати Україні розвідувальну інформацію. Він додав, що про це говоритимуть на зустрічі в Саудівській Аравії.

"США ніколи не закривали розвідувальні дані для чогось оборонного, що потрібно українцям", — заявив Віткофф.

Повідомлення про розвіддані для України від США. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський вирушив літаком з Польщі до Саудівської Аравії. Там він планує зустрітися зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.

Крім того, завтра, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори між Україною та США. Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі "можуть відбутися великі події".