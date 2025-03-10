Розвіддані від США — Віткофф відповів, чи отримує їх Україна

У Білому домі відповіли, чи отримує Україна розвіддані від США
Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвідувальні дані для оборони. Це питання ще обговорять в Саудівській Аравії.
Про це заявив спецпосланник Президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Clash Report в понеділок, 10 березня.
Україна продовжує отримувати розвіддані від США
Віткофф зазначив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня. Зокрема, що стосується угоди про корисні копалини.
Крім того, посадовець спростував інформацію про те, що Штати повністю припинили надавати Україні розвідувальну інформацію. Він додав, що про це говоритимуть на зустрічі в Саудівській Аравії.
"США ніколи не закривали розвідувальні дані для чогось оборонного, що потрібно українцям", — заявив Віткофф.
Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, Президент України Володимир Зеленський вирушив літаком з Польщі до Саудівської Аравії. Там він планує зустрітися зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.
Крім того, завтра, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори між Україною та США. Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі "можуть відбутися великі події".
Читайте Новини.LIVE!