Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Літак Зеленського вирушив з Польщі до Саудівської Аравії arrow

Літак Зеленського вирушив з Польщі до Саудівської Аравії

10 березня 2025 13:30
Карина Приходько - Редактор
Зеленський вирушив до Саудівської Аравії — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Nicolas Maeterlinck/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 10 березня вирушив літаком з Польщі до Саудівської Аравії. Він зустрінеться зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

Читайте також:

Зеленський вирушив до Саудівської Аравії

"Ну все, президентський літак відлетів з Польщі до Саудівської Аравії", — написав Железняк.

Зеленський їде в Саудівській Аравії
Літак Зеленського вирушив до Саудівської Аравії. Фото: t.me/yzheleznyak

Як відомо, сьогодні Зеленський зустрінеться зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. А завтра, 11 березня, у Джидді українська делегація візьме участь у переговорах із представниками США.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори зі США в Саудівську Аравію.

Водночас президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів з Україною. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події". 

Володимир Зеленський США переговори літак Саудівська Аравія
Реклама
Реклама
Реклама