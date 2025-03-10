Зеленський вирушив до Саудівської Аравії — деталі

Літак Зеленського вирушив з Польщі до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський 10 березня вирушив літаком з Польщі до Саудівської Аравії. Він зустрінеться зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Зеленський вирушив до Саудівської Аравії
"Ну все, президентський літак відлетів з Польщі до Саудівської Аравії", — написав Железняк.
Як відомо, сьогодні Зеленський зустрінеться зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. А завтра, 11 березня, у Джидді українська делегація візьме участь у переговорах із представниками США.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори зі США в Саудівську Аравію.
Водночас президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів з Україною. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події".
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