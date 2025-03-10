Зеленський вирушив до Саудівської Аравії — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Nicolas Maeterlinck/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 10 березня вирушив літаком з Польщі до Саудівської Аравії. Він зустрінеться зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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"Ну все, президентський літак відлетів з Польщі до Саудівської Аравії", — написав Железняк.

Літак Зеленського вирушив до Саудівської Аравії. Фото: t.me/yzheleznyak

Як відомо, сьогодні Зеленський зустрінеться зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. А завтра, 11 березня, у Джидді українська делегація візьме участь у переговорах із представниками США.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори зі США в Саудівську Аравію.

Водночас президент США Дональд Трамп відповів, чого чекає від переговорів з Україною. За його словами, під час зустрічі "можуть відбутися великі події".