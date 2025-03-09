Зеленський відвідає Саудівську Аравію — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії. Вже завтра глава держави відвідає країну, де проведе низку зустрічей.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні у неділю, 9 березня.

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"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру — буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії — України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", — сказав президент.

Крім того, у відеозверненні глава держави подякував українським захисникам, які стійко та попри все знищують окупанта, відбивають штурми й захищають наші позиції. Також він висловив вдячність рятувальникам та усьому колективу ДСНС України.

Зеленський зазначив, що дипломатія буде сильною лише на сильних фронтових позиціях.

Президент повідомив, що міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із нашими партнерами — щодо нових пакетів підтримки.

За його словами, Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Від Німеччини — очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них.

"Євросоюз — працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди — є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії — повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх — і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", — сказав президент України.

Нагадаємо, що раніше глава держави розповів, хто поїде від української сторони на переговори з представниками США у Саудівській Аравії.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що є ймовірність того, що Україна може не вижити у будь-якому випадку. Це він сказав у відповідь на питання щодо виживання України у війні з РФ без підтримки США.