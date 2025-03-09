Скільки повітряних цілей РФ запустила по Україні за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська протягом тижня застосували проти України низку повітряних цілей. Йдеться про близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів та понад 80 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 9 березня.

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Так, протягом цього тижня Росія здійснила проти України сотні атак, використовуючи різні види зброї:

близько 1200 керованих авіаційних бомб;

майже 870 ударних дронів;

понад 80 ракет різних типів.

Президент зауважив, що кожен "шахед" та авіаційна бомба, які використовує Росія, містять в собі компоненти, які постачаються в обхід санкцій. Йдеться про понад 82 тисячі іноземних складників.

"Щодня ми працюємо з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме задля підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії. І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ на Добропілля Донецької області загинули 11 людей, постраждали 40 осіб.

Також вчора ворог обстріляв Дружківку Донецької області: там поранено 12 цивільних, серед яких дитина.