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На Донеччині зросла кількість постраждалих від ракетної атаки

8 березня 2025 15:45
Євгенія Брюховецька - редактор
У Добропіллі на Донеччині кількість поранених зросла до 40
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Так, за даними правоохоронців, станом на 14:00 кількість поранених внаслідок вечірньої атаки на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40.

Серед постраждали у Добропіллі шестеро дітей
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
У Добропіллі фіксують наслідки ракетної атаки 8 березня
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
Внаслідок ракетного удару по Добропіллю загинули 11 людей
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

"Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинуло 11 людей", — додали в Офісі Генпрокурора.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, внаслідок атаки на Добропілля пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів. 

Крім того, протягом доби росіяни обстрілювали Покровськ, Костянтинопіль, Костянтинівку, Мирноград та інші міста Донеччини.

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