У Добропіллі на Донеччині кількість поранених зросла до 40

Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

Російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Так, за даними правоохоронців, станом на 14:00 кількість поранених внаслідок вечірньої атаки на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40.

Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

"Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинуло 11 людей", — додали в Офісі Генпрокурора.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, внаслідок атаки на Добропілля пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів.

Крім того, протягом доби росіяни обстрілювали Покровськ, Костянтинопіль, Костянтинівку, Мирноград та інші міста Донеччини.