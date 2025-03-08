У Добропіллі на Донеччині кількість поранених зросла до 40

На Донеччині зросла кількість постраждалих від ракетної атаки
Російські війська в ніч проти суботи, 8 березня, здійснили низку ударів по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 40 осіб.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Атака на Добропілля 8 березня
Так, за даними правоохоронців, станом на 14:00 кількість поранених внаслідок вечірньої атаки на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40.
"Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинуло 11 людей", — додали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Добропілля пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів.
Крім того, протягом доби росіяни обстрілювали Покровськ, Костянтинопіль, Костянтинівку, Мирноград та інші міста Донеччини.
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