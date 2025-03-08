В Доброполье Донецкой области количество раненых возросло до 40

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Российские войска в ночь на субботу, 8 марта, осуществили ряд ударов по городу Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, количество раненых возросло до 40 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Так, по данным правоохранителей, по состоянию на 14:00 количество раненых в результате вечерней атаки на жилые кварталы Доброполья увеличилось до 40.

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

"Среди пострадавших — шестеро детей. Погибло 11 человек", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в результате атаки на Доброполье повреждены восемь пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей.

Кроме того, в течение суток россияне обстреливали Покровск, Константинополь, Константиновку, Мирноград и другие города Донеччины.