В Доброполье Донецкой области количество раненых возросло до 40

На Донеччине возросло количество пострадавших от ракетной атаки
Российские войска в ночь на субботу, 8 марта, осуществили ряд ударов по городу Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, количество раненых возросло до 40 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Атака на Доброполье 8 марта
Так, по данным правоохранителей, по состоянию на 14:00 количество раненых в результате вечерней атаки на жилые кварталы Доброполья увеличилось до 40.
"Среди пострадавших — шестеро детей. Погибло 11 человек", — добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, в результате атаки на Доброполье повреждены восемь пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей.
Кроме того, в течение суток россияне обстреливали Покровск, Константинополь, Константиновку, Мирноград и другие города Донеччины.
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