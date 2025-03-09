Сколько воздушных целей РФ запустила по Украине за неделю

Зеленский назвал количество целей РФ, которые атаковали за неделю
Российские войска в течение недели применили против Украины ряд воздушных целей. Речь идет об около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 9 марта.
Атаки на Украину за неделю
Так, в течение этой недели Россия осуществила против Украины сотни атак, используя различные виды оружия:
- около 1200 управляемых авиационных бомб;
- почти 870 ударных дронов;
- более 80 ракет различных типов.
Президент отметил, что каждый "шахед" и авиационная бомба, которые использует Россия, содержат в себе компоненты, которые поставляются в обход санкций. Речь идет о более 82 тысячах иностранных составляющих.
"Ежедневно мы работаем с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в наше оборонное производство, усиление санкций против России. И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности", — добавил Зеленский.
Напомним, в результате атаки РФ на Доброполье Донецкой области погибли 11 человек, пострадали 40 человек.
Также вчера враг обстрелял Дружковку Донецкой области: там ранены 12 гражданских, среди которых ребенок.
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