Зеленский посетит Саудовскую Аравию - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию. Уже завтра глава государства посетит страну, где проведет ряд встреч.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в воскресенье, 9 марта.

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"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира — будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии — Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — сказал президент.

Кроме того, в видеообращении глава государства поблагодарил украинских защитников, которые стойко и несмотря ни на что уничтожают оккупанта, отражают штурмы и защищают наши позиции. Также он выразил благодарность спасателям и всему коллективу ГСЧС Украины.

Зеленский отметил, что дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях.

Президент сообщил, что министр обороны Украины Умеров доложил о своих контактах и встречах с нашими партнерами — о новых пакетах поддержки.

По его словам, Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. От Германии - ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним.

"Евросоюз — работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды — есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии — полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех — и Украину, и Европу. Я хочу поблагодарить всех партнеров", — сказал президент Украины.

Напомним, что ранее глава государства рассказал, кто поедет от украинской стороны на переговоры с представителями США в Саудовской Аравии.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что есть вероятность того, что Украина может не выжить в любом случае. Это он сказал в ответ на вопрос о выживании Украины в войне с РФ без поддержки США.