Трамп заявив, що Україна може не вижити в будь-якому випадку

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

Президент США Дональд Трамп заявив, що є ймовірність того, що Україна може не вижити у будь-якому випадку. Це він сказав у відповідь на питання щодо виживання України у війні з РФ без підтримки США.

Про це президент США заявив в інтерв’ю Fox News.

Читайте також:

Трамп про виживання України без підтримки США

У відповідь на запитання журналістки щодо того, чи зможе він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити, Трамп сказав, що Україна може не вижити у будь-якому випадку.

Журналістка Fox News: "Ви пішли, і Україна може не вижити. Вас це влаштовує?"

"Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку", — відповів Трамп.

Після цього він вкотре повторив свою тезу, що повномасштабна війна в Україні взагалі не мала розпочатися, але тепер США "застрягли в цьому безладі".

"Послухайте, цієї війни не повинно було бути, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в ситуації, для якої потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп не планує відновлювати допомогу Україні та обмін розвідувальними даними взамін на підписання угоди про корисні копалини. Він хоче побачити готовність президента України Володимира Зеленського "піти на територіальні поступки".

Крім того, Сполучені Штати Америки заморозили технічну підтримку F-16 для України.