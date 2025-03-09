Трамп заявил, что Украина может не выжить "в любом случае"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вероятность того, что Украина может не выжить в любом случае. Это он сказал в ответ на вопрос о выживании Украины в войне с РФ без поддержки США.

Об этом президент США заявил в интервью Fox News.

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Трамп о выживании Украины без поддержки США

В ответ на вопрос журналистки относительно того, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить, Трамп сказал, что Украина может не выжить в любом случае.

Журналистка Fox News: "Вы ушли, и Украина может не выжить. Вас это устраивает?"

"Ну, она может не выжить в любом случае", — ответил Трамп.

После этого он в очередной раз повторил свой тезис, что полномасштабная война в Украине вообще не должна была начаться, но теперь США "застряли в этом беспорядке".

"Послушайте, этой войны не должно было быть, но она произошла. Так что теперь мы застряли в ситуации, для которой нужны двое. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не планирует возобновлять помощь Украине и обмен разведывательными данными взамен на подписание соглашения о полезных ископаемых. Он хочет увидеть готовность президента Украины Владимира Зеленского "пойти на территориальные уступки".

Кроме того, Соединенные Штаты Америки заморозили техническую поддержку F-16 для Украины.