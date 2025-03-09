Трамп розповів про своє ставлення до Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє ставлення до Росії. Він зазначив, що був до РФ "жорсткішим за будь-кого".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, пише The Independent.

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Журналістка американського телеканалу запитала, чи був Трамп таким же жорстким до Росії, як до ХАМАСУ та що він відповість своїм критками.

"Я був набагато жорсткішим, бо я не робив нічого ХАМАСУ. Це Ізраїль має діяти проти ХАМАСУ. Але Ізраїль інформує мене про ситуацію. Я був дуже жорстким до Росії, жорсткішим за будь-кого", — сказав Трамп.

За його словами, була афера з "Росія, Росія, Росія", яка стала дуже поганою річчю і могла призвести до війни. Президент США зазначив, що її започаткував ексголова комітету з розвідки США Адам Шифф та інші "нікчеми".

"Це була фальшивка, ці 51 спецслужба. Я забрав усі їхні перепустки. Вони більше не можуть брати участь", — додав Трамп.

Нагадаємо, адміністрація Трампа не планує відновлювати допомогу Україні після підписання угоди про корисні копалини.

Натомість Україні будуть допомагати з розвідувальними даними країни Європейського Союзу.